Suap, prorogato il termine per l’adeguamento alle specifiche tecniche

C’è tempo fino al 26 febbraio 2026 per i Suap comunali per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche del sistema informatico.

Con decreto 15 luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 luglio, dopo il via libera della Conferenza Unificata e su richiesta dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha differito il termine inizialmente fissato al 25 luglio, dando così più tempo...