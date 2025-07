Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: al via i contributi 2026 per valorizzare e conservare geositi e grotte

La Regione Emilia Romagna ha stanziato 100.000 euro per l’annualità 2026 per la valorizzazione e la conservazione dei geositi e delle grotte ubicati nel territorio regionale. Gli interventi dovranno essere realizzati tra il primo gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Il bando si rivolge ai Comuni e alle Unioni di Comuni sul cui territorio sono presenti i geositi o le grotte censiti nei rispettivi catasti. Il contributo massimo concedibile è di 8.000 euro per ciascun Comune o 15.000 euro per ciascuna Unione. La tempistica di riferimento relativa all’annualità 2026 è la seguente: presentazione della domanda di contributo - mediante posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it - entro il 30 settembre 2025; approvazione della graduatoria entro il 30 novembre 2025; realizzazione degli interventi: tra il primo gennaio 2026 ed entro il 31 dicembre 2026; presentazione della documentazione per la rendicontazione delle spese: entro il 28 febbraio 2027. Sito web

Piemonte: oltre 3,1 milioni per la bonifica e la rimozione di manufatti in amianto

La Regione Piemonte mette a disposizione 3.141.000 euro per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà delle amministrazioni comunali del territorio regionale e la Città metropolitana di Torino. Gli edifici e le strutture oggetto di bonifica devono essere di esclusiva proprietà delle amministrazioni stesse. I contributi per la realizzazione delle attività di bonifica sono destinati alla copertura dei seguenti costi: 100% dell’importo netto dei costi di bonifica; 100% dell’importo netto dei costi per il ripristino, strettamente conseguenti alla rimozione dei manufatti contenenti amianto; 100% degli oneri per la sicurezza. Sono escluse dal contributo regionale il costo dell’Iva sulle voci sopra elencate e tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l’autorizzazione, l’affidamento, la direzione lavori, la realizzazione e il collaudo degli interventi. L’importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza è pari 300.000 euro. Scadenza: 25 settembre 2025. Sito web

Piemonte: stanziati fondi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici

La Regione Piemonte ha previsto lo stanziamento di contributi a sportello per gli Enti locali per interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza delle strutture scolastiche di competenza degli Enti locali del territorio piemontese. Possono presentare richiesta di contributo la Città metropolitana di Torino, Province, Comuni e Unione di Comuni, detentori dell’onere della gestione della manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico oggetto di intervento. La dotazione finanziaria prevista è di 1.800.000 euro. Ciascun Ente potrà presentare una sola domanda di contributo per un singolo edificio scolastico. Le Unioni di Comuni potranno presentare una sola domanda per ogni comune facente parte dell’Unione. Il contributo verrà assegnato in base all’ordine cronologico di invio delle domande ed il contributo massimo concedibile è pari a 100.000 euro e quello minimo di 20.000 euro per ogni singolo intervento. L’apertura dello sportello è prevista dal 22 luglio 2025 alle ore 9.00, fino al 22 settembre 2025 alle ore 12,00. Sito web

Sardegna: 160mila euro per sostenere progetti di contrasto ai cambiamenti climatici

La Regione Sardegna ha previsto un bando per recepire proposte da parte degli Enti Locali focalizzate sul contrasto alla siccità in ambito urbano e agricolo, tema prioritario per la Regione. Il tema dovrà comunque essere affrontato nella sua complessità, tenendo in considerazione le correlazioni con i rischi relativi alle ondate di calore e le conseguenze per la salute e il benessere, con la prevenzione e il contrasto del pericolo incendi, con la protezione e la gestione di infrastrutture strategiche e insediamenti, gli impatti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. Sono privilegiate le proposte progettuali che prevedono il ricorso a soluzioni basate sulla natura. Le risorse complessive per l’avviso sono pari a 160.000 euro. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti potranno partecipare esclusivamente in forma associata. Le proposte dovranno essere indirizzate alla Direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI), e trasmesse via PEC all’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it entro le ore 23:59 del 10 settembre 2025. Sito web

European forest institute: attivato bando per la gestione condivisa delle forsete

Il bando, pubblicato dall’European Forest Institute (EFI), ha l’obiettivo di sviluppare il Forest-Ward Observatory, una piattaforma paneuropea di monitoraggio per valutare la risposta delle foreste europee ai cambiamenti climatici. Il bando promuove azioni concrete per rafforzare la governance partecipativa, coinvolgendo attivamente cittadini, comunità locali e portatori di interesse nelle strategie di gestione e ripristino forestale. Saranno finanziati progetti locali, regionali o nazionali che propongano strategie inclusive, coinvolgimento diretto dei cittadini, collaborazioni intersettoriali, e che contribuiscano a generare impatti duraturi e scalabili sul territorio. Possono presentare domanda singoli Comuni o consorzi, con sede in uno degli Stati dell’Unione europea o nei paesi associati a Horizon Europe. Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 123.750 euro, con un massimo di 5 contributi individuali da 24.750 euro ciascuno, per progetti della durata massima di 18 mesi. La domanda va inviata entro le ore 21:00 del 12 ottobre 2025. Sito web