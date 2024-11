Avvocatura, il sottofinanziamento non può cancellare i compensi professionali

La possibilità di procedere a un’attività di revisione ex post dello stanziamento di previsione 2013 relativo ai compensi maturati in ragione dell’attività difensiva svolta dagli avvocati dipendenti dell’ente, in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, nelle ipotesi di sua originaria assenza o sottostima, si pone il primario obiettivo di evitare situazioni di irragionevole penalizzazione. Spetta tuttavia all’amministrazione l’individuazione delle modalità di ricalcolo più idonee ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi