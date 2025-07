Compenso per scavalco «fuori» dalla base di calcolo per la retribuzione di risultato dei segretari

Nella determinazione del monte salari, ai fini del calcolo della retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali non possono essere ricomprese le indennità per «reggenza (o supplenza) a scavalco» percepite a fronte delle prestazioni rese in Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria, poiché tale trattamento economico grava sugli enti locali presso cui l’incarico viene espletato.

Viceversa in tale montante sono legittimamente ricompresi i cosiddetti «diritti di ...