Aziende speciali, il licenziamento illegittimo è fonte di danno erariale

L’azienda speciale non può licenziare un dipendente, dopo che è riconosciuto invalido a causa di patologie sopravvenute, per inidoneità allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato assunto, senza prima aver dimostrato l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con il suo stato di salute.

Il fatto

L’inosservanza di questo principio può costare caro e divenire fonte di responsabilità erariale, come è accaduto nel caso esaminato dalla...