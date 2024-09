Balneari, trattativa finale su proroghe a settembre 2027

Un complicatissimo equilibrio. In queste ore il governo sta stringendo il negoziato con la Commissione europea per definire una norma che metta fine al lungo contenzioso sulle concessioni balneari. Il piano informalmente sottoposto a Bruxelles nelle scorse settimane, e anticipato dal Sole 24 ore il 10 agosto, è stato oggetto di diversi rilievi dei tecnici della Commissione. Di qui il tentativo dell’esecutivo di riscriverlo in corsa, per inserirlo nel decreto salva -infrazioni atteso in consiglio ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi