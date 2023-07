Bandi di gara, dal 1° luglio scatta la pubblicità legale sulla banca dati Anac di M.Fr.

Diventa operativo il nuovo sistema a cura dell'Autorità in attuazione dell'articolo 85 del Dlgs 36









In sincronia con l'entrata in vigore del codice appalti, diventa operativo anche il sistema per la pubblicità legale dei bandi sulla banca dati dell'Autorità dei contratti. L'Anac ha pubblicato il provvedimento che fa scattare dal giorno successivo la nuova procedura prevista dal Dlgs 36. L'importanza della nuova procedura sta nel fatto che dal 1° luglio gli effetti giuridici del bando vengono prodotti solo con la pubblicazione della nuova piattaforma Anac.



Per i bandi di importo superiore alla ...