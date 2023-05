Bandi Pnrr: Oice, nei primi tre mesi 2023 calo del 28% per il numero e del 70% per i valori di Al. Le.

Lupoi: «Il nostro settore si sta fortemente impegnando per fare fronte a questa domanda ed è consapevole delle difficoltà a gestire le procedure da parte di molte stazioni appaltanti»









Le gare Pnrr del primo trimestre 2023 per servizi tecnici fanno registrare un netto calo (-28% in numero e -70% in valore), con 797 bandi emessi per 381 milioni di servizi e 7,1 miliardi di lavori. Sono questi i principali dati del nuovo report diffuso dall'Oice (l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria) sui bandi di gara relativi a opere del Pnrr e del Piano nazionale complementare, che certificano una sensibile riduzione delle gare e del valore, dopo il...