Bando A22, il Tar respinge la richiesta di sospensiva

La disputa legale sulla gara per il rinnovo della concessione cinquantennale dell’autostrada A22 Modena-Brennero registra una novità. Ieri il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da Autostrada del Brennero, l’attuale concessionario della A22, relativo al solo capitolo del bando che riguarda il diritto di prelazione in favore del promotore (ovvero, la società medesima). Autobrennero chiedeva la sospensione cautelare della clausula. In sostanza, il bando del Mit prevede il riconoscimento della...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi