Basilicata, Acquedotto Lucano potenzia le reti idriche con due appalti per 29 milioni di Alessandro Lerbini

Le opere sono finanziate con risorse previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr. Termine: 5 ottobre









Opere idriche in gara in Basilicata. La Centrale unica di committenza Tito per conto di Acquedotto Lucano ha promosso due appalti per un valore complessivo di 29 milioni. La gara più rilevante, suddivisa in quattro lotti funzionali, è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento dei lavori di realizzazione di camerette e la sostituzione di condotte nel territorio della regione.



L'importo delle opere è di 21.215.498 euro. L'appalto è finanziato...