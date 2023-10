Bilanci, calendario fitto per i questionari alla Corte dei Conti di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Arrivano le scadenze per l’invio dei documenti alle sezioni regionali

Businessman in time management concept









Arrivano le scadenze per l’invio alla Corte dei conti dei questionari sul preventivo 2023/2025 e sul rendiconto 2022. L’adempimento, pur essendo a carico dei revisori dei conti degli enti locali in carica, coinvolge anche i responsabili finanziari che dovranno supportare i professionisti. Le scadenze per l’invio, essendo decise da ogni sezione regionale di controllo, variano da regione a regione e vanno da settembre (comuni dell’Emilia Romagna e della Lombardia, dove quindi il termine è spirato la scorsa settimana) a novembre (rendiconti per le Marche, bilanci di previsione per l’Umbria); nel Lazio, Campania e Piemonte entrambi i questionari dovranno essere inviati entro metà ottobre. Con la deliberazione 7/2023, la sezione delle Autonomie aveva approvato il questionario sul bilancio di previsione 2023/2025, con allegata la tabella Pnrr. Solo quest’ultima era stata anticipata al 31 luglio, con i dati del primo semestre. Le linee guida e il questionario sul rendiconto 2022 erano stati, invece, approvati con la deliberazione 8/2023.

Sotto la lente l’accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali. Per gli enti che hanno sforato gli obblighi in tema di pagamenti, i giudici contabili vogliono conoscere se l’ente abbia fatto ricorso alla facoltà di elaborare, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, rispettando le procedure indicate dallo stesso comma 861 dell’articolo 1 della legge 145/2018. L’organo di revisione è chiamato anche a verificare che abbia effettuato le operazioni di bonifica, al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili. Particolare attenzione viene posta anche agli altri accantonamenti, alla gestione del Fondo pluriennale vincolato e all’utilizzo delle deroghe normative per far fronte al caro energia. Sezioni ad hoc del questionario sono dedicate all’indebitamento, alla gestione di cassa, agli enti in dissesto, agli organismi partecipati e alla gestione in bilancio dei fondi Pnrr.