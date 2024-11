Bilancio 2025, tutte le novità sulle entrate con cui fare i conti

Potrà valere due euro in più per notte l’imposta di soggiorno da applicare nell’anno 2025. Il comma 492 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), in deroga all’articolo 4 del Dlgs 23/2011, stabilisce infatti la possibilità di incrementare fino a 2 euro per notte di soggiorno, con apposita delibera di consiglio, l’ammontare dell’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il maggior gettito dovrà però essere destinato a finanziare...

