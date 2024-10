Bilancio tecnico, tutte le verifiche su entrate e spese

La costruzione del bilancio tecnico 2025 2027 sarebbe stata abbastanza agevole quantomeno per i suoi contenuti già definiti se non fosse per le incertezze legate all’applicazione delle nuove regole del patto di stabilità. Dal punto di vista delle entrate correnti, e in particolare dei trasferimenti statali, le novità sono quelle già disciplinate dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto del ministro dell’Interno di concerto con il Mef dell’8 febbraio 2024, relativo al conguaglio del Fondo funzioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi