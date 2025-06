Bim sopra i 2 milioni, il Mit chiarisce quando scatta l’obbligo in base allo stato del progetto

Niente Bim per i progetti tra 2 e 5 milioni con Doumento di fattibilità delle alternative progettuali approvato prima del 31 dicembre 2024 e per quelli inseriti in programmazione prima dell’entrata in vigore del Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) per i quali non era però necessario redigere il Docfap. Arrivano dal ministero delle Infrastrutture chiarimenti fondamentali sull’applicazione dell’obbligo del Building information modeling negli appalti pubblici, dopo le novità introdotte dal Correttivo...

