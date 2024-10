Equo compenso con ribassi, Bim oltre i 2 milioni, incentivi ai Rup, Pmi: ok al Correttivo, ecco le novità

Una formula di compromesso tra tutela e mantenimento della concorrenza sull’equo compenso (con due soluzioni diverse per affidamenti diretti e gare). Un nuovo allegato per semplificare e rendere operativo il meccanismo della revisione dei prezzi e anche misure ad hoc per facilitare la partecipazione agli appalti delle Pmi (anche con una riserva di gara sottosoglia). E poi importanti novità sul fronte delle stazioni appaltanti, con l’aumento da uno a due milioni della soglia per gli appalti in Bim...

