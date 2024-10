Blitz sulla manovra, tagli Irpef confermati - Dalle banche 3-4 miliardi in due anni Oggi sul tavolo programma, legge di bilancio e decreto collegato. Trattativa a oltranza con gli istituti di credito. Fi in pressing per portare al 33 l’aliquota del 35%. Il Mef: niente aumenti di tasse per le aziende, coperture da tagli