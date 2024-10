La co-progettazione cancella l’Iva: rischio buco nei conti pubblici

Le somme erogate da un Comune a due cooperative sociali incaricate della gestione di strutture assistenziali (centri sociali e punti di incontro) in esecuzione di un processo di co-progettazione restano escluse da Iva, costituendo contributi e non invece corrispettivi maturati in base ad un contratto.

Alla luce della sempre maggiore diffusione della co-progettazione, le indicazioni recentemente fornite dalla Dre Lombardia in risposta a un interpello sono destinate a generare risparmi notevoli per ...