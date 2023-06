Bonomi: «Concentrare le risorse su un piano Transizione 5.0»

«Le imprese investirebbero rapidamente generando crescita per il Paese»









«Il Pnrr nasce per essere un piano di finanza pubblica che stimoli gli investimenti privati. Ad oggi questa parte viene disattesa. Credo che il soggetto migliore per scaricare a terra le risorse siano le imprese private: se i finanziamenti fossero concentrati su un grande piano Transizione 5.0, di cui le aziende hanno bisogno per intercettare questi temi, sarebbe perfetto. Le imprese in pochissimo tempo realizzerebbero investimenti importanti sulle transizioni ambientale e digitale, facendo crescere...