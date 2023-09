Buono pasto, sulla disciplina di dettaglio dell'istituto contrattuale decide ciascuna amministrazione di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Tra i chiarimenti forniti dall'Aran dopo la pausa estiva anche aspettativa per motivi personali e preavviso









Definire l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane (pomeridiane e serali o serali e notturne) richieste al personale dipendente per il riconoscimento del buono pasto è prerogativa esclusiva di ciascuna amministrazione, trattandosi di espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale.

Non sussistono motivi ostativi affinché venga concessa ad un dipendente, al termine di una lunga malattia, una aspettativa per motivi personali anche nel caso in cui non ci sia stato un rientro...