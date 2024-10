C’è tempo fino al 21 ottobre per i pensionamenti nella scuola

Scade il prossimo 21 ottobre il termine per la presentazione della domanda da parte del personale della scuola (docente, educativo e Ata). Il termine interessa le domande di cessazione per dimissioni volontarie e le istanze di permanenza nel servizio, con effetto dal 1° settembre 2025. Per i dirigenti scolastici la finestra è aperta invece fino al 28 febbraio 2025. Chi è interessato all’accesso all’Ape sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà, una volta ottenuto il riconoscimento...

