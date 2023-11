Caro materiali, 100 milioni aggiuntivi per 454 opere pubbliche di Massimo Frontera

Il Mef ha ripartito le risorse su interventi in corso nei settori dell’edilizia scolastica e dell’edilizia sanitaria

Cento milioni di euro per consentire la prosecuzione di 454 interventi sul patrimonio di edilizia scolastica e sanitaria in tutta Italia finanziati, rispettivamente, con fondi Pnrr e Pnc. Li ha assegnati e ripartiti il Mef, attraverso un apposito decreto appena pubblicato sul sito. Serviranno appunto a completare la realizzazione di 426 opere appaltate nel settore istruzione e 28 interventi nel settore salute. Le risorse aggiuntive ammontano a 80,6 milioni di euro per l’edilizia scolastica e a 20...