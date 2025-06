Caro-materiali, dal 1° luglio le domande di contributo per i lavori di gennaio-maggio 2025 In Gazzetta Ufficiale il decreto Mit con le misure attuative del Fondo previsto dal Dl Aiuti, prorogato con lo stanziamento di altri 300 milioni (più altri 100 per il 2026) con l’ultima legge di Bilancio