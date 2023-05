«Cas ci deve 16 milioni»: Tosa appalti ferma i lavori sulla Palermo-Messina di El. & E.

L'azienda che gestisce il cantiere per il rifacimento della pavimentazione dell'A20 blocca le attività in attesa del pagamento degli arretrati su Sal e caro-materiali









Fermi da oggi i cantieri per il rifacimento della pavimentazione stradale dell'autostrada A20, Palermo-Messina, nel tratto tra Milazzo e Rometta, in provincia della Città dello Stretto. Lo rende noto la ditta che ha in appalto l'opera, la Tosa appalti di Acireale, motivando la protesta con il «mancato pagamento di circa 16 milioni di euro da parte del Consorzio per le autostrade siciliane».

«Attendiamo da mesi dal Cas - spiega in una nota l'impresa - il pagamento di diversi stati d'avanzamento lavori...