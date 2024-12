Casa, il 70% dei giovani riceve aiuto dalla famiglia

Per acquistare l’alloggio il 52% delle famiglie italiane dichiara di aver ricevuto (in tutto o in parte) il supporto economico dei genitori. Una percentuale che sale al 70% tra i giovani under 35, certificando come la rete familiare continui a giocare un ruolo cruciale per “mettere su famiglia” e per alleviare le condizioni di vulnerabilità abitativa. Un supporto, legato all’acquisto della abitazione principale, che si traduce in molte famiglie in veicolo di solidarietà intergenerazionale, spesso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi