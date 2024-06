Casa, l’Imu punta a 11 miliardi: test superbonus sull’acconto

Il tax day della casa punta all’obiettivo di 11 miliardi di euro. L’appuntamento con l’acconto Imu di lunedì 17 giugno chiama alla cassa i proprietari di circa 25,3 milioni di seconde case, negozi, uffici e immobili produttivi, cui si aggiungono 7 milioni di fabbricati di società ed enti non commerciali. I contribuenti potranno fare riferimento alle delibere comunali adottate per il 2023, ma in qualche caso dovranno tenere conto delle rendite catastali aumentate dopo i lavori agevolati dal superbonus...

