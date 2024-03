Case green, governo già al lavoro sul recepimento

Il Governo sta muovendo i primi passi per l’attuazione della direttiva Case green. Il ministero dell’Ambiente sta, infatti, già lavorando alla mappatura del nostro patrimonio immobiliare, con i relativi consumi. Questa sarà la base per mettere insieme il piano nazionale di riqualificazione richiesto dal provvedimento che, il prossimo 12 aprile, sarà approvato dal Consiglio Ecofin e, poi, andrà in Gazzetta Ufficiale dell’Ue. Tutti elementi che l’esecutivo ha reso noti ieri, con una risposta del ministero...

