Case green, il mercato stima una spesa da 20 a 55mila euro per famiglia

La modifica più importante è stato il superamento delle rigidità della classificazione dello stock immobiliare. A partire delle classi per gli attestati di prestazione energetica. Modifica che ha rivoluzionato lo scenario.

«Secondo il nuovo testo, l’efficientamento energetico degli edifici non si baserà più sull’attuale classificazione contenuta nelle certificazioni energetiche ma su obiettivi medi di riduzione dei consumi, che andranno a interessare quote differenti dello stock in relazione alle ...