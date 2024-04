Casse vuote e irregolarità nei Durc non giustificano i ritardi di pagamento

Il taglio all’indennità di risultato dei dirigenti per il mancato rispetto dei tempi di pagamento va differenziato negli enti che hanno più codici univoci per la ricezione delle fatture; e si applica anche ai responsabili incaricati di elevate qualificazioni nelle amministrazioni senza dirigenti. Il vincolo scatta anche se l’ente ha difficoltà di cassa e quando le fatture non sono state pagate per irregolarità del Durc.

Sono le principali indicazioni fornite da Ifel ed Rgs, che non hanno invece dato...