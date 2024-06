Catania, alloggi per studenti universitari da 20 milioni nell’ex ospedale

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:





Alloggi per studenti a Catania. L’Università manda in gara la realizzazione di residenze per universitari presso l’ex presidio ospedaliero Tomaselli, in via Passo Gravina. Il bando, dal valore di 19.998.000 euro, rimane aperto fino al 26 luglio. Con questa gara, nell’area di 55mila mq, saranno realizzati 250 posti letto. Il ampus ospiterà l’Health Tecnology City Campus (HTTC).



A Taranto bando da quasi 11 milioni per la messa in sicurezza...