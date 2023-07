Catanzaro, danno erariale da 18,5 milioni contestato a 4 dipendenti Anas per la Trasversale delle Serre di El. & E.

La Procura regionale della Corte dei Conti contesta lo sformanento di tempi e costi dell'appalto









Un danno erariale da 18,5 milioni di euro è stato contestato dalla Corte dei conti-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, a quattro dipendenti dell'Anas, tre ancora in servizio e uno ex dipendente.

I professionisti erano responsabili unici del procedimento e direttore dei lavori dell'appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento della Strada statale 182 Trasversale delle Serre nel tratto di 21 chilometri compreso tra i comuni di Argusto (Catanzaro) e Serra San...