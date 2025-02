Cavallari (Upb): «Sul Pil una revisione modesta, non servirà una manovra correttiva»

«Le nostre ultime stime sul Pil mostrano una revisione tutto sommato modesta. E con le nuove regole fiscali comunitarie gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica per una crescita inferiore alle attese non impongono una manovra correttiva, perché il rispetto delle regole è verificato sulla spesa primaria netta. In questo modo si evita un meccanismo prociclico nel breve termine e ci si concentra sul medio periodo: nel quale la prudenza paga, come mostra l’andamento dello spread».

Lilia Cavallari...