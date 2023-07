Centri estivi 2023, il riparto dei contributi Comune per Comune di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Grazie alla richiesta di Anci, la misura, nata con l'emergenza Covid, è stata finanziata anche quest'anno









Via libera al riparto dei contributi per i centri estivi e del fondo per la promozione della legalità e a favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali. La Conferenza stato città del'11 luglio ha sbloccato i 60 milioni di euro destinati alle attività socio-educative svolte nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi...