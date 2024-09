Centri estivi 2024, registrato dalla Corte conti il decreto di riparto delle risorse

Pubblicato sul sito del Dipartimento Famiglia il decreto 26 luglio 2024 della Ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari Opportunità, registrato dalla Corte dei Conti il 12 agosto 2024 che finanzia direttamente i Comuni con risorse pari a 60 milioni di euro, a valere sul fondo politiche per la famiglia, per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Le iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno...