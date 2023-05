Centri estivi, nuovi contributi dal Decreto Lavoro per la stagione 2023 di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il decreto lavoro prevede come contributi statali i centri estivi 2023. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è stato istituito un fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche...