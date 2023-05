Centri estivi, rinuncia al contributo entro il 3 giugno 2023 di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

I Comuni, che non intendono avvalersi del contributo per i centri estivi, devono comunicare la propria rinuncia entro il 3 giugno 2023. Avanza la fase attuativa dell'articolo 42 del Dl 48/2023, istitutivo del Fondo di 60 milioni di euro per le attività socio-educative, a favore dei minori, per il finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi...