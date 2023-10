Centro Italia, con Next Appennino assegnati 72 milioni per l’innovazione di micro e Pmi di M.Fr.

Pubblicato l’avviso di Invitalia che assegna le ultime risorse con lo strumento del vaucher a 141 imprese









Invitalia ha pubblicato l’avviso relativo alla sotto-misura B.1.3.b del Capo II, denominata “Voucher innovazione diffusa” che assegna alle 141 imprese che hanno superato l’ammissione i contributi e le agevolazioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati a individuare percorsi di innovazione di prodotti, processi o organizzazione. L’opportunità era rivolta alle Pmi danneggiate dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel periodo 2016-2017. I 141 voucher di questa sotto-misura vedono complessivamente un investimento privato di 1 milione di euro, con agevolazioni aggiuntive pari a circa 4,5 milioni di euro. Si tratta di copertura dei costi fino all’80% delle spese ammissibili. I fondi vengono erogati appunto sotto forma di voucher con un tetto di 30mila euro per le microimprese, 40mila euro per le piccole imprese e 50mila euro per le medie imprese.

Con la concessione di queste agevolazioni attraverso questi “voucher innovazione diffusa” si completa l’intervento destinato al sostegno agli investimenti innovativi promossi da uno specifico bando del programma NextAppennino rivolto al rilancio economico e sociale delle aree dell’Appennino centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Complessivamente, i contributi per l’investimento concessi dalla linea destinata ai progetti innovativi ammontano a 34milioni e 454mila euro. In precedenza sono state anche completate le concessioni dell’altra linea di intervento prevista dal bando per l’innovazione delle Pmi destinata al sostegno ai progetti di innovazione di processo, prodotto o dell’organizzazione nel sistema aziendale.Il bando per la linea progetti di innovazione Pmi ha quindi determinato complessivamente l’attivazione sul territorio di circa 72 milioni di euro di investimenti complessivi in innovazione tecnologica, di processo o di prodotto.

Misura B1.3B, numero di domande di agevolazioni ammesse e importo degli investimenti ammissibili

«Se consideriamo le due linee di intervento, ossia il sostegno ai progetti di innovazione ed i voucher - ha fatto osservare il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli - l’intervento pubblico del bando ha quindi complessivamente trasferito circa 38 milioni di risorse pubbliche che hanno alimentato un investimento privato di circa 39 milioni di euro, generando quindi investimenti totali per 77 milioni ed 800mila euro che riguardano ben 218 progetti».