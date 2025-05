Gronda di Genova, Salvini: in corso la (difficile) revisione del Pef

«Tanto per il ministero come per il concessionario, questa opera rappresenta un’assoluta priorità; e i tempi di realizzazione dell’intervento non hanno nulla a che vedere con il procedimento di aggiornamento del piano economico e finanziario». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo in Senato a un’interrogazione sulla Gronda di Genova a firma di alcuni senatori di Italia Viva. In relazione all’opera, il ministro ha sottolineato «che abbiamo ereditato una gestione della...

