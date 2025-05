Immobiliare, il Demanio cerca investitori per 383 asset da valorizzare

L’Agenzia del Demanio sonda il mercato degli investitori privati offrendo una prima lista di 383 immobili distribuiti in 18 regioni, disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione. La lista degli asset si trova nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia. Gli immobili vengono descritti in funzione della possibile destinazione d’uso (culturale-turistico, social/senior housing, residenze universitarie e destinazioni miste) con informazioni su localizzazione e consistenza...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi