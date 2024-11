Centro Italia, scelta tra 100% e 110% per ricostruzione post sisma 2016-17

La domanda del lettore: Dovremmo ristrutturare un fabbricato lesionato dal sisma in Centro Italia del 2016, e ci chiediamo se le agevolazioni sui lavori previste dal Dl 50/2017 sono tuttora in vigore.

La risposta dell’esperto: La risposta è positiva. I benefici previsti dal Dl 50/2017, convertito in legge 96/2017, per gli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nel Centro Italia, sono ancora in vigore. Si tratta di contributi per il finanziamento, ...