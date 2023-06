Certificazione Covid 2022, dalla Ragioneria l'elenco dei Comuni alluvionati beneficiari della proroga a fine luglio di Danirla Casciola

Prorogati i termini per l'invio della Certificazione Covid-19 del 2022 per gli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali verificati a partire dal 1° maggio 2023. Lo ha comunicato la Ragioneria dello Stato, ricordando che lo prevede l'articolo 20, comma 2 del decreto legge 61/2023 - pubblicato sulla Gazetta Ufficiale del 1° giugno 2023 n. 127 - e pubblicando in allegato l'elenco dei benficiari.

I beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito ...