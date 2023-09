Certificazione energetica, online la nuova versione del software Enea per gli immobili fino a 200 mq di Davide Madeddu

L'applicativo Docet continua ad utilizzare un metodo semplificato per eseguire valutazioni standard degli edifici









È online la nuova versione del software semplificato per la certificazione energetica degli edifici residenziali realizzato dall'Enea per gli addetti del settore edilizio in collaborazione con Cnr - Istituto per le Tecnologie della Costruzione. L'applicativo, ossia la nuova versione di Docet, può essere utilizzato negli immobili con una superficie sino a 200 metri quadrati «non soggetti a ristrutturazioni importanti», consente, come sottolineano dall'Enea «la redazione dell'attestato di prestazione...