Ciclovie urbane intermodali, per le risorse Mit richieste entro il 22 aprile

Parte l’operazione “ciclovie urbane intermodali”, per realizzare cioè tratti ciclabili urbani strettamente connessi all’utilizzo integrato del trasporto locale su gomma e su ferro. Si tratta prevista dalla legge 179/2022 per al fine di promuovere l’uso di mezzi per la mobilità “dolce” in collegamento con il servizio di Tpl nelle città. Il decreto Mit-Mef è stato appena pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture - con il relativo avviso - facendo partire anche le varie scadenze legate ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi