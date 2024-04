Ciucci (Stretto di Messina): nessuno stop dai rilievi del Mase

«Non c’è nessuna pietra tombale, non c’è nessuno stop, anzi abbiamo fatto due passi avanti, non soltanto uno. Perché noi attualmente stiamo percorrendo due procedure in parallelo: la valutazione di impatto ambientale e la conferenza di servizi». Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina, a 24 Mattino su Radio 24 rispondendo alle domande sui rilievi sollevati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina...

