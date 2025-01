Clausola sociale, impegno al reimpiego inutile se l’impresa non subentra nel contratto

La dichiarazione di «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato» prevista dal codice appalti (art. 102, co. 1 lett.a) sarebbe inutile e sorretta da un «formalismo eccessivo, sproporzionato» nel caso in cui l’affidatario del contratto non subentrasse al precedente appaltatore. Tale dichiarazione ha la finalità di garantire la stabilità occupazionale e il suo significato è l’impegno dell’appaltatore subentrante a riassorbire i lavoratori impiegati nella gestione dell’appalto da parte...

