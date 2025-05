Come è cambiato il ruolo del Rup dopo il Correttivo: la guida/2

Secondo di tre articoli

Il responsabile unico del progetto deve essere nominato – come ricorda il primo comma dell’articolo 15 – «nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare». Per meglio chiarire, sotto il profilo pratico-operativo, l’indicazione, in realtà, occorre rifarsi ad una previsione degli estensori che non è stata accolta, nella versione definitiva del codice dal legislatore.

L’indicazione in parola si legge nella proposta del comma 2 dell’articolo 15 in cui gli estensori...