Compensi agli amministratori delle partecipate, incarichi tecnici e agenti contabili: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compensi agli amministratori di società pubbliche

Nel caso di fusione per incorporazione, stante la pregressa operatività delle società interessate dall'operazione straordinaria, l'ente è già in possesso di tutti i dati utili per la determinazione del costo 2013 e, quindi, non versa nell'ipotesi di mancanza...