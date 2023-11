Comuni, fondi 2024 senza l’intesa con i sindaci di Gianni Trovati

«No» degli amministratori al Dm di riparto: pesa la spending della manovra









Anche quest’anno la distribuzione dei fondi ai Comuni parte senza la (un tempo) tradizionale intesa con i sindaci. Ieri in Conferenza Stato-Città è andato il decreto del ministero dell’Economia che distribuisce fra i Comuni delle Regioni ordinarie e di Sicilia e Sardegna i quasi 7,5 miliardi del fondo di solidarietà alimentato dalle entrate comunali e dalle quote statali per compensare il mancato gettito Imu/Tasi sull’abitazione principale e potenziare asili nido e welfare locale. Ma i sindaci non...