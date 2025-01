Comuni con più di 10mila abitanti, gettoni ai consiglieri sottoposti agli obblighi di invarianza della spesa

Con la deliberazione n. 7/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è unespressa sulla richiesta di parere formulata da Comune che riguarda la determinazione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali in seguito all’aumento della popolazione oltre la soglia delle 10.000 unità, con le conseguenti implicazioni in termini di spesa pubblica. Il Comune ha chiesto se, con il passaggio alla nuova fascia demografica, fosse necessario mantenere gli importi...

