Comunicazioni trimestrali dello stock di debito a partire dal 30 aprile

A partire dal 30 aprile prenderà il via la prima comunicazione trimestrale relativa allo stock di debito sul sito della Ragioneria dello Stato, introdotta dal Dl 19/2024. Pur non essendo obbligati, gli enti locali hanno la possibilità di effettuarla. La Ragioneria consiglia di farlo nei casi in cui l’importo calcolato dalla Pcc differisca da quello registrato dal proprio software di contabilità.

Il comma 867 bis della legge 145/2018, introdotto dal decreto legge 19/2024, articolo 40, ha istituito ...