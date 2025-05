L’inserimento in bilancio di nuovi investimenti va preceduto dalla modifica al Dup

Ora che negli enti locali la fase della rendicontazione per l’anno trascorso è in dirittura d’arrivo ci si sta adoperando, nel caso in cui il rendiconto lo consenta, per l’applicazione del risultato di amministrazione all’esercizio in corso di gestione, generalmente per il finanziamento di nuovi investimenti.

Spesso tali investimenti non avevano trovato previsione non solo nel bilancio ma neppure nel documento unico di programmazione (Dup) e nel Programma triennale dei lavori pubblici. La parassi ...